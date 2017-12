O Auditório Ibirapuera recebe o Seminário Internacional ARTE!Brasileiros, para discutir o tema Arte Contemporânea e Realidade. Hoje.

O Clube Hípico de Santo Amaro é palco, hoje, do lançamento do Taste of São Paulo.

Sergio Azol, Carol Emerenciano e Yael Steiner recebem para abertura da mostra A Bela Crueza do Cangaço, na casa-laboratório, nos Jardins.

O Museu Afro Brasil abre a exposição Portugal Portugueses – Arte Contemporânea. Hoje, no Parque Ibirapuera.

O chef Ivan Achcar dá aula magna sobre Alta Gastronomia na baixa da economia. Hoje, no Mackenzie.

De um aliado de Cunha, em Brasília: “Ele perdeu o comando da Câmara, pode perder o mandato, talvez os bens no exterior… O que falta fatiar?”