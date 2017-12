O francês Antoine Amarger, do Museu Rodin, e a KSA Fundação Artística iniciam a restauração do Monumento do Ipiranga hoje, Dia da Independência.

Roberto Teixeira da Costa passa um semestre sabático como visiting scholar em Columbia, NY.

O Consulado Geral de Portugal abre a mostra O Futuro Será uma Réplica, hoje, no Jardim América.

É hoje, no Sesc Pinheiros, o vernissage de Adornos do Brasil Indígena: Resistências Contemporâneas, promovido pelo Sesc e pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.

O MuBE abre a coletiva Transparência e Reflexo. Hoje.

Também hoje, acontece o festival de rock Maximus Festival, em Interlagos.