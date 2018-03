Na frente: Daniel, Filipinha, Alex Atala Mart’nália e mais

Aproveitando a popularidade do cantor Daniel em Portugal, o lançamento de O Menino da Porteira por lá deve vir junto com o lançamento do CD da trilha sonora do filme. Assinada por… Daniel. Elementar.

Oficialmente, a Flipinha começa hoje. Com oficinas para os professores de Paraty.

Pesos-pesados do mercado financeiro internacional chegam ao Brasil dia 4 de maio. Debatem saídas para a crise financeira. No Alternative Investment Summit Brasil.

Marie Rucki está de volta. E traz a tiracolo o também especialista em moda Fabrice Paineau. A dupla monta quartel no Hotel Regent Park.

O escritor e jornalista português Miguel Sousa Tavares vem para o Brasil. Participa, em maio, do Festival da Mantiqueira, em São Francisco Xavier.

O concurso Mr. e Miss Dog promete ser o ponto alto do Campinas Pet Fashion, fim de semana. Os peludos vencedores ganham viagem a Brotas…

Com aval de Alex Atala, a Tramontina lança linha de panelas. Dia 8, na Mickey Home.

Mart’nália sobe hoje ao palco do HSBC Brasil. Show tem direção Marcia Alvarez e cenários de Fabio Delduque.

Para não queimar o filme, literalmente, Lula – O Filho do Brasil, foi segurado em R$ 12 milhões. O contrato inclui todas as fases da produção.

Paula e Jaques Morelenbaum preparam recital “al mare”. A convite de Renata Mellão, a dupla faz show, 1º de maio, no Vila Naiá. Em Corumbau.

A Câmara investiu R$ 15 mil em serviços de desratização e o Judiciário vai gastar R$ 281 mil na compra de 165 poltronas e cadeiras. Pode-se concluir que haverá uma grande caçada no Congresso e os tribunais a tudo assistirão sentados?

