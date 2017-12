A pressa era tão grande de encerrar a votação no Senado, ontem, que até o telão do auditório Petrônio Portela exibiu, antes do término, o anúncio da posse definitiva de Temer. E o auditório foi reorganizado para a cerimônia em menos de uma hora.

Valter Hugo Mãe faz palestra no Centro Ruth Cardoso, no Jardim Paulista. Hoje.

Acontece hoje a estreia de Cassia Eller – O Musical, no Teatro Shopping Frei Caneca.

Dilma, Temer e depois Rodrigo Maia: três presidentes e duas posses em um único dia. É o que um observador chamou de “presidencialismo de coabitação”.