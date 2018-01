Sai hoje, no Rio, o guia Dicas, do Ministério do Turismo, para atender a turistas com deficiência. Serão 35 mil exemplares para ajudar os profissionais que atenderão aos turistas da Paralimpíada.

Arcadio Díaz-Quiñones autografa livro. Hoje, na Livraria da Vila do Pátio Higienópolis.

Luiza Setubal arma hoje coquetel na LOOL. No Shopping Iguatemi.

O casa-museu Ema Klabin passa a abrir de quarta a domingo, sem agendamento.

Dilma estava certa ontem, no Senado. Existe sim o verbo inadimplir, por ela usado, e ele consta do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da ABL. Só não estava no dicionário desta coluna…