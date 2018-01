A Van Cleef & Arpels exibe hoje, no Shopping JK, o relógio Planetarium, da coleção Astronomia Poética. A peça traz em seu mostrador os movimentos dos planetas Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O preço? Também estratosférico…

Alberto Manguel e Robert Darnton debatem o futuro do livro, em evento da Companhia das Letras. Terça-feira, no Sesc Vila Mariana.

Roberto Vámos lança hoje, na SP-Arte/Foto, Viajanseio.

Miguel Falabella é a atração do Prêmio Master Imobiliário, da FIABCI-Brasil e do Secovi. Quarta-feira, no Monte Líbano.

Acontece, amanhã, o lançamento da Convescotes. Na Praça Barão Pinto Lima.

Aécio Neves e José Agripino, de um lado, e o petista Jorge Viana, do outro, foram os bombeiros decisivos, depois da tempestade que desabou ontem cedo no Senado. Aplacaram os ânimos e recolocaram a pauta do dia nos trilhos.