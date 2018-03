Na frente: Galisteu, Disney, Faustão, Nuno Ramos, Paul Newman e mais

No melhor estilo ‘eu sou você amanhã’, Adriane Galisteu, que estreia na Band dia 17, decidiu celebrar seus 36 anos no mesmo lugar em que Hebe comemorou seus 80. Na Disney.

Quarenta atores, uma orquestra de vinte músicos, 300 pares de sapatos, 250 perucas, 300 figurinos e 32 trocas de cenário. E A Bela e a Fera, produção da Disney, volta em abril com a força toda. No Teatro Abril.

E a “garagem” do Faustão chega a 7,2 mil vídeos. Tantos, que foi criada uma nova categoria: as do Sem Noção.

Nuno Ramos e o crítico Rodrigo Naves debatem a obra do artista plástico José Bezerra. Amanhã, na Galeria Estação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar das boas estreias do fim de semana, o longa Quem Quer Ser um Milionário? ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de espectadores, no Brasil.

De Maysa para Maria. Larissa Maciel volta ao batente em Paixão de Cristo, dia 10. No Autódromo de Interlagos.

Beto Lago leva o Mercado Mundo Mix para terreno que abrigava casarão da família Matarazzo, na Paulista. Dias 4 e 5.

Sem nunca ter conhecido Lula e nem mesmo ter-se tornado banqueiro, Paul Newman criou, para si, o epitáfio: “Aqui jaz Paul Newman, que morreu fracassado porque seus olhos se tornaram castanhos…”

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte