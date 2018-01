Rose Bratke e Kika Rivetti vão apresentar as novas bolsas de Sylvie Quartara. Dia 30, no Morumbi.

Neide Helena de Moraes recebe os patronos da Pinacoteca para o Jantar Anual de Confraternização. Hoje.

A Cia. Marítima arma desfile na Casa Jereissati. Hoje.

Pierpaolo Bottini coordena debate sobre Repatriação: Responsabilidades e Tributação. Hoje, na Casa do Saber.

O pianista norueguês Leif Ove Andsnes faz concerto, hoje e amanhã, na Sala SP.

A L’Oeil abre a primeira mostra de ambientes assinados por Beto Galvez e Nórea de Vitto, Debora Aguiar, Marco Aurélio Viterbo e Marina Linhares. Hoje, nos Jardins.

Célia Parnes recebe, hoje, da Assembleia Legislativa do Estado, homenagem como Personalidade da Comunidade Judaica.

