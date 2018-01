A estreia da peça O Que Terá Acontecido a Baby Jane? é hoje, no Teatro Porto Seguro.

Fernanda Chamma convida para ensaio aberto e gratuito do musical Ritmos da Broadway. Hoje, no Teatro Promon. O espetáculo estreia amanhã.

O Shop2gheter apresenta as novidades de verão na Casa Solimene. Segunda-feira.

Acontece também nesta segunda o preview da exposição Beatlemania Experience. No estacionamento do shopping Eldorado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

João Rached lança o livro Dançando com o Urso — Negociações Sindicais. Terça, na livraria Cultura do shopping JK.

Depois dos 7 a 1 no Mineirão e da medalha de ouro, ontem, no Maracanã, consta que os alemães decidiram: querem outro ouro hoje e, depois… ganhar no Itaquerão.