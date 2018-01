É hoje o recital de Jonas Kaufman. Parte das comemorações dos 35 anos do Mozarteum Brasileiro na Sala SP.

Ayrton Bicudo lança Proibido Estacionar e outras Histerias Urbanas. Dia 24, na Livraria da Vila do JK.

A Belas Artes e Docol promovem almoço com Marva Griffin. Hoje, no Dalva e Dito.

E amanhã estreia Sala de Ensaio, com a Studio3 Cia. No Teatro Sérgio Cardoso.

A pré-estreia do espetáculo My Fair Lady terá a renda revertida para o CIAM, de Anna Schvartzman. Dia 25/8, no Teatro Santander.