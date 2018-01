A Latam, patrocinadora oficial, promove ação ligada à Olimpíada: durante os Jogos sorteará, em um voo doméstico, um Nissan March.

Hermeto Pascoal celebra 80 anos no Palco do Sesc Bom Retiro. Amanhã e domingo.

Com a presença do presidente Marcelo de Sousa, o consulado-geral de Portugal abre em SP a exposição Amália: Saudades do Brasil. Amanhã.

A Verve Galeria abre a exposição Auerbach Vieira, 20 Years in Colors. Amanhã.

O Núcleo de Avaliação Estratégica promove capacitação sobre violência contra a mulher. Segunda, na Alesp.

Também amanhã, a Pinacoteca abre a exposição Situações: a Instalação no Acervo da Pinacoteca de São Paulo.

A Pinacoteca está cheia de pokémons. O museu estuda fazer uma ação para incentivar os viciados a conhecerem o local.