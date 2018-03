Candidato único, Ivo Meirelles será aclamado presidente da Mangueira. No dia 19.

Marcus Gasparian emplaca mais uma. A Editora Paz e Terra acaba de comprar os direitos de The Riders, de Tim Winton. Que também será adaptado para o cinema.

Em 2010, a entrega do Oscar volta acontecer em março. No dia 2 de fevereiro serão anunciados os indicados.

O Jockey Clube do Rio faz sua primeira prova cross country no dia 1º. A competição, de 8 km, será à noite. Com direito a show de Marcelo D2.

No auge dos seus 72 anos, a cantora predileta de Barack Obama, Bettye Lavette , aterrissa pela primeira vez no Brasil. Chega em maio, para o Bridgestone Music Festival.

Para celebrar nova edição da obra de Lygia Fagundes Telles, as atrizes Eva Wilma e Regina Braga sobem ao palco do Sesc Vila Mariana, no final de abril. Apresentam seleção de textos adaptados por Maria Adelaide Amaral.

Antes de deixar São Paulo, os integrantes do A-Ha fizeram caras e bocas em um dos novos cartões postais da cidade: a ponte Estaiada. O resultado poderá ser visto no próximo álbum da banda norueguesa.

José Alencar confirmou presença na homenagem a Henry Sobel. Marcada para segunda-feira, na Sala São Paulo.

Britney Spears quer mudar radicalmente de ramo. Prometeu que, assim que terminar sua turnê mundo afora, vai virar… pastora da Igreja Batista. Deus nos guarde…

