.

Sergio Moro fala hoje em Brasília, na comissão do Senado sobre as “Dez Medidas contra a Corrupção”, mas de olho no relógio. Volta em seguida a Curitiba para dar sua aula semanal na Escola da Magistratura. Tema do dia? “Corrupção Sistêmica”.

Claudio Edinger abre exposição na loja Le Magazyn, de Ana Lopes, em Venice Beach, Los Angeles. Hoje.

A New Balance inaugura, hoje, seu QG olímpico em Ipanema. E a Ernst & Young abre as portas do Olympic Reunion Centre, na Lagoa.

Vivi Mascaro, Ana Garcia Diniz e Malu Moura Andrade promovem bate-papo com Ana Raia. Hoje, no Max Abdo Bistrô.

Thierry Guibert e Felipe Oliveira Baptista inauguram a Maison Lacoste. Hoje, no Club France. No Rio.

Também hoje, em evento pré-olímpico, a P&G abre sua Casa da Família, com a presença de mães de atletas.

O Consulado da Itália no Rio recebe o Sportsystem Made in Italy, desfile de marcas italianas especializadas em material esportivo. Hoje.