Rogério Fasano pilota jantar beneficente do movimento #TeamRio, em prol dos projetos apoiados pela BrazilFoundation, dia 8. Alessandra Ambrósio e Cafu são anfitriões da homenagem a Nizan Guanaes, embaixador paraolímpico. Na piscina do Fasano, no Rio.

Candy Brown, Giulia Alterio e Lelê Saddi recebem dia 3 de agosto, para a Nati Vozza Collection.

O chef Antonio Bachour desembarca amanhã no Brasil a convite da Ofner. O portorriquenho vai desenvolver linha de produtos com a doceria.

l A Casa Triângulo abre hoje a mostra coletiva O que vem com a aurora, com curadoria de Bernardo Mosqueira.

Cristiano Goldenberg lança o livro KM19 Onde caí e levantei para recomeçar, hoje, na Livraria da Vila Lorena

Termina neste fim de semana o Festival Arte Serrinha, com shows de Chico César hoje e Paulinho Mosca amanhã. Em Bragança Paulista.

O Mirante 9 de Julho promovem, em parceria com a basico.com, uma tarde de cinema grátis. Hoje.

A pré-estreia do filme Ben-Hur é segunda-feira, no Cinépolis do Shopping JK.