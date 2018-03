Washington Olivetto ficou feliz com sua escolha: entrega a tocha olímpica hoje, no Rio, para… Jorge Benjor.

João Suplicy faz show toda quarta no Terraço Itália, até fim de agosto.

O Festival de Cinema Judaico – que começa domingo na Hebraica – homenageia a atriz Ronit Elkabetz. Além de 23 de longas-metragens, a programação inclui mostra dos 20 anos do evento.

Dib Carneiro Neto lança o site Pecinha É a Vovozinha!, sobre teatro infantojuvenil. No ar a partir de hoje.

Frequentadores da academia do Esporte Clube Pinheiros comemoram. Motivo? Estão treinando lado a lado com os atletas olímpicos brasileiros, que cederam sua academia reservada no clube para os chineses.