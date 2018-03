O BNDES apresenta amanhã a primeira edição do Fórum Internacional de Endowments Culturais, organizada por Ricardo Levisky.

O neurocientista Miguel Nicolelis faz palestra amanhã na Casa do Saber.

Sarah Chofakian arma evento em sua loja do Shopping Iguatemi. Hoje.

Cyro Duarte lança, hoje, o livro Manifesto à Formação do Empreendedorismo Sustentável na Amazônia. Na Livraria Argumento do Leblon, no Rio.

Dib Carneiro Neto coloca no ar, a partir de amanhã, o site Pecinha É a Vovozinha!, sobre teatro infantojuvenil.

A Birkenstock inaugura sua primeira pop up no Brasil. Hoje, no Iguatemi.

Noemia Kazue autografa o livro Embaúba – uma Árvore e Muitas Vidas. Hoje, na Livraria Cultura da Paulista.

A Spezzato pilota almoço na casa de Maria Alice Solimene, nos Jardins. Hoje.

Dedeia Meirelles lança, hoje, coleção com tecidos na Amma Store, no Museu da Casa Brasileira.

“Existe uma Utopia Brasileira?” é o tema da palestra de Eduardo Giannetti da Fonseca que abre o ciclo Utopias Contemporâneas. Dia 2 de agosto, na ABL, no Rio.