É hoje o seminário “Direitos humanos, igualdade de gênero e desafios globais”, com Mary Robinson. No Centro Ruth Cardoso.

A LongChamp promove almoço no Manioca do Shopping Iguatemi. Hoje.

A Orquestra Sinfônica Brasil se apresenta, com regência de Norton Morozowicz, em prol do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, no Theatro São Pedro. Amanhã.

O músico Ricardo Teperman fala sobre o tema de seu livro, Se Liga no Som. Hoje, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc.

A Galeria Marília Razuk abre, amanhã, a exposição Yamatãma o Antitrauma, de Fabrício Lopez.

Beatriz Segall comemora seus 90 anos com jantar na casa do seu filho Sergio Segall. Amanhã.

O Nobel da Paz Muhammad Yunus participa de encontro sobre empreendedorismo e educação. Dia 6 de agosto, na Unibes Cultural.

O projeto Pessoas Humanas foi contemplado com R$ 250 mil em edital de coprodução da Ancine. O filme, dirigido pelo venezuelano/espanhol Frank Spano, aborda o polêmico tema do tráfico de órgãos.