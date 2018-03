O Itaú Cultural apresenta a peça Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, da Cia. Balagan. A partir de hoje.

Roberto Menescal e Maria Luiza cantam, hoje, na série Jazz in Bossa, Bossa in Jazz, no Teatro J. Safra.

Ivete Sangalo faz apresentação única, hoje, no Citibank Hall, em Santo Amaro.

O tenor lírico brasileiro Thiago Arancam se apresenta no Casa Grande Hotel, no Guarujá. Amanhã.

