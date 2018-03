Kiko Zambianchi lança CD com show no Bar Brahma. Hoje.

Cláudio Edinger abre, hoje, sua mostra Machina Mundi – Rio do Céu na galeria Lume.

Maria Rita faz show, hoje e amanhã, em comemoração aos dois anos do Theatro Net.

Regina Parra inaugura, hoje sua exposição Por que Tremes, Mulher?. Na Galeria Milan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Mosteiro São Bento será palco do jantar comandado pela enóloga Ludvine Griveau. Amanhã.

Estreia, amanhã, da peça Fluxorama com Caco Ciocler, Juliana Galdino, entre outros. No Sesc Ipiranga.

A Dolce&Gabbana inaugura loja, hoje, no Village Mall, no Rio.

Assim como o British Council fez na Flip, a Casa Britânica – que será montada no Rio durante a Olimpíada – também irá homenagear os 400 anos da morte de Shakespeare.