Multifacetada, Maitê Proença será assistente de direção da peça As Meninas. Com texto escrito por ela própria.

A TV Brasil, quem diria, entrevistou José Serra. O bate-papo de Roberto D’Ávila com o governador foi no Copacabana Palace e vai ao ar domingo.

Documentário sobre a obra de Cildo Meirelles, dirigido por Gustavo Moura, será exibido nesta sexta dentro do Festival É Tudo Verdade, no Rio.

A partir de nesta sexta, o Sesc Vila Mariana começa programação dedicada à obra do desenhista americano Will Eisner.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E não é que o Rambo-man Sylvester Stallone vai voltar ao Brasil? Desembarca dia 6 no Rio,agora para dar início às filmagens de Os Mercenários.

Está chegando às mãos de Gilberto Kassab proposta que cria mais 22 km de ciclovias especiais. Só aos domingos.

André Diniz e Camila Espinosa colocam no ar, a partir de terça, site de comercialização de arte digital. Batizado com o nome de Urban Arts-Digital Art & Design.

A mostra de Vik Muniz registrou fenômeno raro nos últimos três dias em cartaz no MAM do Rio. Dez mil visitantes passaram por lá.

Para os shows no Brasil, os meninos bons de marketing do Jonas Brothers chegam em um Boeing 757. Particular.

Proteção e água benta nunca são demais. Dona Marly Sarney se reuniu com o padre pop Fábio de Melo, no Rio. Deve ter pedido pelo marido.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte