Abre hoje o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, com exibição de Mãe Só Há Uma, novo longa de Anna Muylaert. No Memorial da América Latina

A Fundação Eva Klabin apresenta, amanhã, dueto dos violinistas Maria Haro e Marco Lima na série Concertos de Eva.

Quem completará 100 anos no dia 28 de agosto é a professora Cleonice Berardinelli. A comemoração da data será uma semana depois, no dia 4 de setembro, na Casa Julieta de Serpa, no Flamengo.