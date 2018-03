A Caixa Cultural São Paulo abre hoje duas mostras: Apagamentos, de Thiago Navas, e Cinema Lascado, de Giselle Beiguelman.

Acontece hoje mais uma edição da Farofada, na Arena Expo Barra Funda. Com Bloco da Preta, Bloco Casa Comigo, banda Samba Funk, entre outras atrações.

Chico César lança o livro O agente laranja e a maçã do amor, com pocket show, hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

Maria Gadú apresenta o novo show Guelã. Terça-feira, no Teatro Porto Seguro.

Para celebrar o aniversário de 70 anos, o Sesc prepara, a partir de quinta-feira, campanha no Instagram. E convida o público a contar a sua relação com a instituição por meio de imagens e histórias. No fim do ano, 140 fotos e 70 histórias serão publicadas em um livro comemorativo.