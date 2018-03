Os ministros Luís Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello participarão, respectivamente nos dias 11 e 12 de agosto, de palestras no Congresso Brasileiro de Sociedades de Advogados. No Tivoli.

O Theatro Municipal estreia, hoje, a segunda ópera de sua temporada lírica, Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, de Dmitri Shostakovich.

Alice no País das Maravilhas – O Musical volta a SP para curta temporada no Teatro Bradesco. A partir do dia 29.

É hoje o lançamento do livro Sócrates & Casagrande – Uma história de amor, de Walter Casagrande e Gilvan Ribeiro. Na FNAC Paulista.

Carlinhos Brown apresenta o show Antônio Carlos Brown, no Teatro Santander do Complexo JK Iguatemi. Hoje e amanhã, na Vila Olímpia.

A cantora italiana Chiara Civello faz show de seu álbum Canzoni. Amanhã, no Teatro Porto Seguro.

A falar da Lava Jato e Olimpíada, ontem, um deputado tucano lembrou que vivemos outros tempos: “Ninguém mais sabe a escalação dos jogadores da seleção brasileira, mas todos tem na ponta da língua o nomes dos 11 ministros do STF”.