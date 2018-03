Viúva de Oswaldo Vigas, Janine Vigas realiza hoje visita guiada de encerramento da mostra Oswaldo Vigas – Antológica 1943-2013. No MAC USP.

Olivia Byington lança, segunda-feira, o livro O Que É Que Ele Tem. Na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

A Casa da Imagem recebe mostras de Felipe Russo e Tuca Vieira. Amanhã.

Os tucanos José Aníbal, Aécio Neves e Geraldo Alckmin estarão reunidos em São Paulo hoje no seminário Repensando as Cidades. Encontro do Instituto Teotônio Vilela.

E o Bar Brahma Centro promove feijoada beneficente domingo, com renda destinada a Programas da Liga Solidária.