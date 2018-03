A Central Galeria abre a exposição coletiva Uma Imagem Possível. Hoje.

Gaspar Gasparian representa o Brasil na exposição na Tate Modern, In The Studio, com três de suas fotografias.

Supla apresenta, amanhã, o show que comemora seus 30 anos de carreira. No Auditório Ibirapuera.

Clarice Falcão faz show da turnê de lançamento do CD Problema Meu. Sábado, no Theatro Net São Paulo, na Vila Olímpia.

A missa de 7.° dia da dramaturga Consuelo de Castro será hoje, às 19h, na capela do Sion. Em Higienópolis.