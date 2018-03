Mesmo sem cachê, Barack Obama se tornou garoto propaganda dos relógios Jorg Gray. A marca tem-se aproveitado da “marolinha” do presidente, que não tira do pulso um de modelos. Avaliado em… US$ 300.

Assim como a Barbie, a Lycra comemora seus 50 anos. Com festa, nesta quinta, na Casa Fasano.

Amalia Spinardi pilota jantar , nesta quinta, em NY. Para apresentar a coleção da Jo de Mer.

Cheia de sede, Liza Minelli pediu que o bar do Caesar Park do Rio fizesse hora extra, na terça. De madrugada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro inglês Peter Mandelson aproveita sua passagem por SP e visita a Land Rover.

O livro Sertão Mar – Glauber Rocha e a Estética da Fome, de Ismail Xavier, publicado pela Cosac Naify, acaba de ser traduzido para o francês. Pela editora L’Harmattan.

Dedé Santana, 71, será o garoto-propaganda do governo paulista na campanha de vacinação de idosos contra gripe.

O Itaú Cultural mostra a partir de hoje duas coreografias-solos. Assinadas por João Saldanha.

As urnas brasileiras podem ser eletrônicas, mas a Justiça continua a pé. O TRE paulista desaprovou ontem as contas do PTB. Datadas de 2004.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte