A escola de samba Tom Maior pilota festa em torno de Elba Ramalho, que será seu enredo no Carnaval 2017. Hoje, na Barra Funda.

Mauro Maldonado lança o livro Na Base do Farol Não Há Luz, no Teatro Anchieta do Sesc Consolação. Hoje.

Vilson Palaro abre, hoje, a exposição Alma Cabocla, na estação de metrô da Fradique.

Pedro Salomão abre a Casa Ibiza Sensorial, espaço multicultural nos Jardins. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ecos da Flip: o livro da atriz Maria Ribeiro, Trinta Oito e Meio, será publicado em Portugal. Com distribuição da Bertrand.