Rodrigo Linhares abre a exposição Desaparecimento: Primeiros Estudos, que apresenta três séries de estudos: fotografia, autorretrato e pintura. Hoje, no Ateliê Fidalga.

Stela Barbieri abre hoje a mostra Só No Nós. No Centro Brasileiro Britânico.

É hoje, também, a inauguração do Centro Cultural Hallyu – idealizado pela jornalista coreana radicada no Brasil Yoo Na Kim. No Bom Retiro.

As agências Lovelife e Reunion armam a Feijoada Pimenta Laranja. Hoje, no Allianz Parque, em Perdizes.

O artista britânico Haroon Mirza abre hoje, individual no Espaço Pivô. No edifício Copan, no Centro.

Amanhã acontece o Samsung E-Festival, com apresentação da Orquestra Heliópolis, Sérgio Carvalho Quinteto e Vanessa da Mata, no Auditório Ibirapuera.

Haja denúncia. O MP movimentou, em 2015, 4,4 milhões de processos criminais. Na área cível, outros 5,4 milhões.