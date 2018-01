Bia Doria expõe esculturas da série Bailarinas Vermelhas na Expolux. Até dia 2.

Mariana Prates lança novidades da Paul and Mary, hoje, no Studio Esther Giobbi.

Juliana Sanmartin e Shop2gether armam almoço no Restaurante Parigi. Hoje.

Ivo Patarra lança Petroladrões – a História do Saque à Petrobrás. Hoje, na Livraria Cultura da Paulista.

Adriana Carranca é convidada da Flipinha, em Paraty. Sábado. O encontro será sobre o infantil de Malala.

A CIP comemora hoje 80 anos no Sergio Cardoso. Com a apresentação de Broadwish do Shtetl a Broadway.