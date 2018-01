No Dia Estadual de Combate ao Contrabando, sexta-feira, Estadão, ETCO e FNCP montam seminário para discutir o que precisa ser feito para acabar com essa atividade. Alckmin, Everardo Maciel (ex-RF), autoridades de repressão ao crime e outras entidades participam.

Joana Zylbersztajn lança, hoje, Laicidade do Estado Brasileiro. No bar Sabiá.

Gilberto Amendola lança hoje Corações de Mentira Não Pagam Aluguel. Na Patuscada.

Marcos Arbaitman recebe o Prêmio Personalidade Nacional de Vendas. No Buffet França, em Higienópolis, hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roberto Rosa inaugura hoje o Instituto Gustavo Rosa, com a exposição Reencontros. No Jardim Paulista.

Edmundo Sansone Neto e Ester Meiler recebem para lançamento do Anuário Itália em São Paulo, com exposição de Hermes Santos. Hoje, no Espaço Cyrella.

Enquanto esperava Haddad em uma visita a obras na zona sul de SP, ontem, o motorista do prefeito desmaiou. Com um corte na cabeça, por causa da queda, teve que ser levado para a sede, pelos seguranças.