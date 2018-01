A exposição de fotografias Mar de Histórias, de João Lara Mesquita, abre na segunda-feira, no Lounge One do JK Iguatemi

O estúdio Anacã comanda seu tradicional Arraiá, com a banda Peixe Elétrico, Em Pinhyeiros. Hoje.

A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta, de hoje a domingo, no Teatro J. Safra, dois espetáculos por dia: Ziggy e Sra. Margareth.

As agências Multicase e We Clap armam a festa Rock Stars. Hoje, no Jockey Club.

Instado, ontem, a falar sobre o tema do lançamento que foi prestigiar — Lava Jato– Os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil –, o ex-ministro Joaquim Barbosa preferiu… o silêncio.