Muito abatida, Luana Piovani chegou a bordo de um PT Cruiser para a audiência com Dado Dolabella, anteontem, no Rio. Presente de aniversário dado à atriz pelo réu.

O mentor da campanha virtual de Barack Obama, Michel Becker, desembarca por aqui semana que vem. Para palestra no Mobile Marketing Forum.

Roberto Carlos ganhou camarim de 30m², anteontem, no Itaú Cultural. De lá anunciou os shows que marcarão seus 50 anos de estrada. O start, lógico, é em Cachoeiro do Itapemirim.

Com corte no queixo e dedo quebrado, por causa de um tombo, Augusto Boal embarcou para Paris. Onde receberá homenagem da Unesco.

A exposição Palavras Sem Fronteiras, com base no livro homônimo de Sérgio Corrêa da Costa, estreia dia 6. No Museu da Língua Portuguesa.

O cineasta e imortal Nelson Pereira dos Santos é o homenageado do Prêmio Vivo do Cinema Brasileiro, dia 14.

A polícia da Nigéria prendeu um homem com 100 sacos de maconha. Nada de mais, se o meliante não tivesse… 114 anos.

