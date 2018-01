Beth Carvalho e Diogo Nogueira fazem o show Eu amo samba, no palco do Citibank Hall, hoje.

Acontece, a partir de hoje, o musical Orlando Silva – Nada Além, interpretado por Tuca Andrada. No Teatro J. Safra.

Gustavo Rosseb lança os livros O Oitavo Vilarejo e A Guardiã de Muiraquitãs na FNAC do MorumbiShopping. Amanhã.

A Tasca da Esquina promove, amanhã, sua tradicional quermesse lisboeta.

Museu de Arte Sacra de São Paulo promove a I Feira Cultural com um Café Teológico Especial. Amanhã.

Gilmar Mendes foi à Suécia para encontro sobre temas eleitorais. Ficou surpreso com o interesse de todos à sua volta… pelo impeachment.