Luiz Furlan, do Lide, pilota almoço-debate com Eliseu Padilha, no Hyatt. Amanhã.

Angelo Naj Oleari lança livro hoje na Livraria da Vila da Lorena.

Tata Amaral e Carlos Alberto Riccelli recebem convidados para pré-estreia de Trago Comigo, no Caixa Belas Artes. Hoje.

Miriam Mamber abre hoje seu novo ateliê nos Jardins.

É hoje a missa de 30.º dia por Cauby Peixoto. Na Igreja de Santa Cecília.

Quem fizer uma busca pela Amazon poderá localizar cerca de 100 títulos disponíveis que tratam do tema “homofobia”. Em português e em espanhol.