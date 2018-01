Luciana Fasano e a Fazenda Florestal pilotam coquetel de inauguração de sua nova loja conceito. Amanhã, nos Jardins.

O craque Ademir da Guia vai prestigiar Nelo Rodolfo no lançamento do livro Palmeiras, Minha Vida É Você – uma história do clube desde a colonização italiana até a inauguração do Allianz Park. Hoje, na Academia Store Augusta.

Mariana Aydar faz apresentação de encerramento de sua turnê. Hoje, no Sesc Pinheiros.

Acontece, hoje e amanhã, o show de tributo Abba. No The History.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É hoje o lançamento da Coleção Cápsula Textura, de Jô de Paula. Na Vila Madalena.

Aconteceu o que o Aedes egyptii mais temia: o governo está convocando a força aérea para combatê-lo. Mas a pulverização, pela Agricultura, depende ainda do OK da Saúde.