Abre, hoje, a Parte – feira de arte contemporânea. No Shopping Cidade Jardim.

Helena Bordon apresenta sua coleção atuando – por uma noite – como vendedora na Dryzun. Em benefício da Associação Lua Nova. Hoje, no JK Iguatemi.

A Vogue arma edição do Valentine’s Day, hoje. Também no Shopping JK.

O Ici Brasserie lança a cerveja Ici 03, em parceria com a Wäls. Hoje, na Bela Cintra.

Oswaldinho do Acordeon celebra 62 anos com show no Canto da Ema. Hoje.

Dúvida cruel: o japonês da PF se apresentou e ficou em sala especial à espera de cela. Vai acabar dividindo espaço com alguém que ele levou?