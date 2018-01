José Bechara abre, dia 11, mostra na Galeria Marilia Razuk. Com cerca de 20 obras inéditas, entre pinturas em vidros planos e oxidação de metais sobre lona.

Jazz Sinfônica e Fabiana Cozza fazem, hoje, concerto com canções de Edith Piaf e regência de João Mauricio Galindo. Na Sala São Paulo.

O primeiro Prêmio Montblanc de Cultura dado no Brasil foi atribuído ontem, em evento no Hotel Renaissance, para o projeto Cine Mambembe, de Laís Bodansky e Luiz Bolognesi — que venceu Bernardo Paz, do Instituto Inhotim, e João Carlos Martins, da Filharmonia Bachiana.

A Galeria Raquel Arnaud abre, hoje, as exposições dos artistas Eduardo Sued e Julio Villani.

Estreia, hoje, o musical Gabriela, de João Falcão, adaptado do livro de Jorge Amado. No Teatro Cetip.

Heloisa Buarque de Hollanda abre o projeto Diálogos Sobre o Feminino, amanhã, no CCBB.

A queda do dólar ontem pode ser interpretada como descrença do mercado na prisão dos peemedebistas Sarney, Calheiros, Cunha e Jucá? “Não, a interpretação é que se forem mesmo presos, isso não vai fazer diferença”, atesta um player de mercado.