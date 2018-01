O embaixador Raffaele Trombetta e a embaixatriz Victoria promovem recepção pelo Dia da República Italiana. Hoje, na Embaixada italiana, em Brasília.

Já em SP, o cônsul-geral da Itália, Michele Pala, comemora os 70 anos do país no Istituto Italiano di Cultura. No evento, o secretário da Cultura do Estado, Marcelo Araujo, será condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem da Estrela Italiana. Hoje.

Filipe Ribeiro estará no novo musical Tropicalistas, de Ciro Barcelos. A estreia é hoje, no Teatro Carlos Gomes.

Com apoio do IBGM e da Apex-Brasil, Silvia Furmanovich vai participar da Couture Jeweler, que começa hoje em Las Vegas.

Giovana Dias arma coquetel em seu ateliê. Hoje.

Os chefs italianos Luca Dellapiana e Davide Alessandria mostram como se faz o Ferrero Rocher em opening show especial, hoje, no Eataly.

O curador do MAM, Felipe Chaimovich, promove palestra sobre a mostra Natureza Franciscana. Hoje, no museu.