Roberto Kalil e Valentim Fuster lançam, amanhã, o livro Medicina Cardiovascular – Reduzindo o Impacto das Doenças. No Transamérica Expo Center.

Ronaldo Pamplona e frei Almir Guimarães são alguns dos palestrantes do 53.º Congresso da Escola de Pais do Brasil. De hoje a sábado, no Colégio Santa Cruz.

O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort e TripAdvisor promovem almoço para comemorar a conquista do prêmio de melhor hotel romântico do Brasil e da América do Sul. Segunda-feira, em Florianópolis.

Começa amanhã, em livrarias e teatros, a venda de ingressos para a Bienal Internacional do Livro.

O governo Temer investe em limpeza no Planalto. Entre as compras recém-autorizadas do Planalto estão 12 espanadores de náilon, 12 vassouras de pelo sintético e 60 vassouras plásticas.