Patricia Palumbo e Eduardo Pinho lançaram a Rádio Vozes por meio de aplicativo. Focada em música brasileira, ela tem como colaboradores Paulo Miklos, Costanza Pascolato e o Dj Zé Pedro.

Philippe de Nicolay Rothschild acaba de lançar o Magnum Club, plataforma online de vinhos e champanhes selecionados pelo barão.

O quadro Auto-Retrato no Circo, em que Guignard se retrata como palhaço, estará no leilão da Galeria da Pintura Brasileira, nos Jardins. Hoje.

l Edson Lopes abre a Série de Violão da Cultura Artística. Hoje, no Espaço Promon.

O artista Kobra recebe a Medalha José Anchieta do presidente da Câmara de SP, Antonio Donato. Hoje.

l Nessa corrida contra o tempo, grampos e gravações, vale lembrar: antes de votar a nova meta fiscal a ser incluída no Orçamento, o Congresso terá que votar… 24 vetos presidenciais