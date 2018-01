O Centro Paraolímpico de SP, a ser inaugurado por Alckmin na segunda, tem um dedinho verde. A obra foi compensada com o plantio de 5.501 mudas, pelo Projeto Nascentes, no parque estadual Rio Turvo.

Abre hoje a exposição Picasso — Mão Erudita, Olho Selvagem, no Instituto Tomie Ohtake.

O chef Salvatore Loi inaugura restaurante, hoje, em Pinheiros.

Adriana Barra e Marcelo Barbosa recebem para o lançamento da coleção masculina Adriana Barra por M Journal, na loja Choix. Hoje.

A partir desta segunda-feira o SubAstor será sede, quinzenalmente, da série Johnnie Walker Poker Night.

Dinho Diniz arma churrasco e show de Seu Jorge para marcar a abertura, domingo, da primeira loja da Polo Ralph Lauren no Brasil. E na terça-feira sua “prima” Ralph Lauren comemora um ano no País com um jantar na loja do Cidade Jardim.