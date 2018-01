Na Frente 

Depois de quase duas décadas sem vir ao Brasil, Sérgio Ferro está no País para divulgar exposição e lançar livro sobre Michelangelo. Até dia 3, na Galeria André.

Hoje acontece a festa Taittinger Universe, em torno do empresário Clovis Taittinger, herdeiro da tradicional vinícola francesa. No Iate Clube de Santos, em Higienópolis.

Hoje estreia a peça Deliciosa Insensatez – com toda renda do dia revertida a Associação Civil Anima, no Clube Harmonia.

O festejado fotógrafo Peter Lindbergh, 72 anos, vai cuidar do Calendário Pirelli 2017 – e já adiantou que Nova York será um de seus temas. É a quarta vez que ele se encarrega da missão.