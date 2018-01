Lu Alckmin lança a Campanha do Agasalho 2016, com exibição do curta Malu Moletom – Uma História para Aquecer a Todos. Hoje, no Playarte Bristol, no Center 3.

Cristina Morozzi, diretora de design do Istituto Marangoni, dará palestra na Escola Panamericana. Hoje.

Renato Villela participa, hoje, da conferência Controle Interno no Brasil – Desafios e Oportunidades de Melhoria, promovida pelo Banco Mundial. Em Brasília.

O coquetel de abertura da CASARSP2016 acontece hoje, no espaço de eventos do Shopping JK.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A C&A e o National Geographic apresentam a pré-estreia do documentário For the Love of Fashion. Hoje, no MIS.

A banda Rádio Taxi se apresenta hoje no bar Charles Edward. No Itaim.

A inauguração para convidados do Teatro MorumbiShopping acontece amanhã, com a peça Para Tão Longo Amor, texto de Maria Adelaide Amaral.

O evento que daria o pontapé inicial ao programa de governo de Haddad para a campanha eleitoral, marcado para amanhã, foi adiado. Motivo? A primeira-dama, Ana Estela, completa 50 anos – e o candidato fica em casa.