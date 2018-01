O Bispo Rodovalho recebe em Brasília, dias 21 e 22, convidados para conferência internacional sobre ciência e fé. Ele acaba de lançar o livro O Universo, a Teoria Quântica e a Espiritualidade, em coautoria com Gerald Schroeder.

André Frateschi & Heroes fazem Tributo a David Bowie. Hoje, no Teatro Porto Seguro.

A ProArte Galeria apresenta a exposição Grupo Santa Helena – 80 anos. Com curadoria de Enock Sacramento. Hoje.

O chef Gustavo Torres, do novo restaurante L’Atelier, recebe o chef francês Jean Francois Bury, do Shangri-La Paris, para um jantar a 4 mãos. Hoje, no Hotel Sheraton WTC.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A GQ arma almoço em torno de João Vicente de Castro, hoje, no Chez Oscar.

E o Audax mostra que é bom fora de campo. Segundo o Mercado Direto, em abril o clube vendeu mais camisas do que Corinthians, Santos e São Paulo.