Harry Potter que se cuide! A Bertrand Brasil comprou os direitos da nova autora-sensação da Inglaterra, Michelle Harrisson. The 13 Treasures será lançado no fim do ano.

Vinte imagens de Clarice Fotobiografia ganham exposição, em abril, na Casa Fernando Pessoa. No Colóquio Clarice Lispector. Em Portugal, pela Imprensa Oficial.

Cada um, cada um. Enquanto Marc Jacobs jantava no Fasano com Chris Bicalho – que promove almoço para o estilista hoje – Eliana Tranchesi e Donata Meirelles estavam com Roland Herlory – da Hermès -, no Gero. Quinta.

Alicinha Cavalcanti, Amir Slama, Ricardo Tavares e Rodrigo Biondi inauguram, quinta, o restaurante Pinotage.

O CEO mundial da Sotheby’s International Reality, Michael Good, vem pela primeira vez ao Brasil. Chega a SP na segunda-feira.

Rendeu à TAM elogio formal do Palácio de Buckingham. O serviço prestado para a comitiva do príncipe Charles, durante sua passagem por Brasil e Chile.

Ainda sobre o Ano da França no Brasil, Gina von Hertwig e Luciana Ferraz preparam ação com os melhores restaurantes franceses de SP.

Frase de um banqueiro, anteontem, em restaurante baratinho: “Eu antes comia no Massimo. Agora, no máximo, eu como.” Pois é.