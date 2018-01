Está no ar o site Noites Paulistanas, do fotógrafo Paulo Giandalia. Com registros de bastidores do melhor que São Paulo oferece.

A Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta, hoje e amanhã, com o pianista David Fray, sob regência de John Neschling. No Theatro Municipal.

O Auditório Ibirapuera recebe, hoje, a cerimônia de abertura do Encontro Internacional de Contadores de Histórias.

Também hoje, abre a exposição Artéria 40 Anos, com curadoria de Omar Khouri e Paulo Miranda, no Caixa Cultural São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Almir Sater, Renato Teixeira e Sergio Reis se apresentam com a turnê Tocando em Frente. No Espaço das Américas. Hoje.

Sandro Akel recebe Alexandre Pernet e Geraldo Mattar para o projeto No Estúdio. Hoje, na Barra Funda.

Joana Requião, Studio 011 e Mariana Crego estreiam na Casa Cor. Amanhã.

Frase de sexta-feira 13: “Melhor ‘temer’ o futuro e enterrar o passado ‘dilma’ vez”.