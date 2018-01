Gilmar Mendes e Luiz Fux tomam posse da presidência e vice-presidência do TSE. No plenário do tribunal, em Brasília. Amanhã.

Maria Pia Trussardi comanda, hoje, seu Show de Talentos em prol da Creche Mãe do Salvador, no Teatro Alfa.

A Hope e o Spa Dios promovem dia exclusivo de cuidados com o cabelo em homenagem ao mês do Dia das Mães. Hoje.

Malala, A Menina Que Queria Ir Para a Escola, de Adriana Carranca, levou o prêmio de melhor livro informativo e escritora revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.