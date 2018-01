Flavio Settanni convida para happy hour de lançamento do prato Sett Sano, No Spazio Gastronômico hoje.

Carol Celico arma jantar beneficente em prol da Fundação Amor Horizontal, no restaurante Junji, no Iguatemi. Amanhã.

Emar Batalha arma brunch para lançar sua nova marca, a EB Store. Hoje, nos Jardins.

Roberto Duailibi faz abertura oficial, amanhã, de edição extra do Festival de Gramado no Panamá. E será em seguida homenageado por sua contribuição ao evento, do qual é patrono.

O Gallerist organiza, a partir de hoje, semana dedicada a marcas cariocas. No shopping Cidade Jardim.

O Ballet da Rússia começa amanhã, por Salvador, turnê por várias capitais brasileiras.

E como bem dizia o ex-ministro Pedro Malan. “ No Brasil, até o passado é incerto”.