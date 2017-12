Acontece hoje o show comemorativo dos 25 anos de carreira da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. No Espaço das Américas.

Lucy Villa Lobos participa da mostra 12 Artistas Mulheres e as Múltiplas Linguagens Criativas, que começa hoje no Museu Afro Brasileiro.

O Estúdio Anacã comanda a “Virada da Dança”, em comemoração ao Dia Internacional da Dança. Hoje.

Com regência de Isaac Karabtchevsky, é domingo a abertura da temporada 2016 da Instituição Baccarelli. Com concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, na Sala SP.

O One&Only Resorts arma almoço no Maní para o lançamento do Festival Gastronômico ao redor do mundo. Terça.

Começa na quinta-feira em Beirute, no Líbano, evento no qual será discutido o potencial da diáspora libanesa.