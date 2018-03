A promoter Fernanda Barbosa faz sua estreia na TV com quadro no programa de Amaury Jr. A primeira entrevista é com Ana Paula Junqueira e vai ao ar sábado.

Andrea Bocelli aterrissa no palco do HSBC, em abril. De quebra, o tenor também faz uma apresentação gratuita no Parque da Independência.

O diretor do Instituto Cervantes de SP, Pedro Benítez Pérez, recebe amanhã a diretora geral do Instituto Cervantes no mundo, Carmen Caffarel.

A artista plástica Renata Matarazzo abre exposição Olhar Individual É Coletivo. Segunda, no Piola Jardins.

Pelos 2 mil anos de nascimento do Apóstolo São Paulo, o arcebispo dom Odilo Scherer promove no domingo a Peregrinação dos Comunicadores. Com missa na Catedral da Sé.

Eduardo Suplicy trocou Bob Dylan por… Mano Brown. Em aula magna sobre Renda Mínima, no Rio, declamou O Homem na Estrada, do rapper. Sim, ao final atacou do seu velho hit, Blowin’ in the Wind.

É na crise que nascem as oportunidades. T-shirts com a frase Not guilty. Dado rocks, em defesa de Dolabella, preso terça, estão à venda na internet.

